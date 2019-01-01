الاتحاد الإيطالي يحقق في اتهامات رانييري ضد لاتسيو

هل يقوم لاتسيو بتفويت المباراة لأجل إغاظة الغريم؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التحقيق بشأن تصريحات كلاوديو رانييري مدرب روما التي اقترح بها أن لاتسيو سيترك مباراته لأتالانتا فقط لكي يزعج غريمه العاصمي.

وكان رانييري قد ألمح لما حدث في 2010، حين كان مدرباً لروما أيضاً وخسر لاتسيو أمام إنتر ميلان 2-0 كي يفوز الأخير بالدوري، أو بالأحرى لا يفوز روما به.

ورد أرتورو دياكونالي المتحدث باسم لاتسيو قائلاً:"أعتقد أن الاتحاد يجب أن يتدخل بشأن هذا المؤتمر الصحفي، التعليقات كانت جادة، وتجتاز الخط بين الموظف والمشجع".

وأضاف:"المشجع يحق له قول ما يريد أو فعل ما يريد، ولكن الموظف شخص يملك دور ومسئولية".

وأكدت التقارير الصحفية أن جيوسيبي بيكورارو مسئول الانضباط بالاتحاد الإيطالي قد طلب لقطات الفيديو للمؤتمر، ومن المنتظر أن يصدر حكمه بنهاية الجولة الحالية.

يذكر أن أتالانتا يحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بـ59 نقطة، فيما ينافسه روما الخامس بفارق نقطة واحدة.