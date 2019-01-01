الاتحاد الإنجليزي يجهز كأسين للجولة الأخيرة من البريميرليج

من يحقق لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل؟

جهّز الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كأسين لبطولة البريميرليج أحدهما في ملعب مباراة برايتون ومانشستر سيتي والآخر في أنفيلد قبل مواجهة ليفربول وولفرهامبتون.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة ويحتاج للفوز على برايتون لحسم اللقب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ الاتحاد سوف يضع كأسين للدوري الإنجليزي وعليهما أسماء المتوجين السابقين بالبطولة في كل ملعب تمهيدًا لمنح الجائزة لمن يحقق اللقب.

وأوضحت أنّ هناك 40 ميدالية في كل ملعب سوف تُمنح للفائز بلقب البريميرليج سواء إن كرر مانشستر سيتي حصد اللقب أو نجح ليفربول في فك عقدة دامت 29 عامًا.

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يذكر أن اللاعب لديه شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 120 مليون يورو، وهو رقم كبير للاعب يبلغ من العمر 19 عامًا فقط. 💸 pic.twitter.com/pmwQuS58jC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

وسوف يحصل أي لاعب شارك في 5 مباريات أو أكثر على ميدالية التتويج بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أنّ الأمر تكرر بين ليفربول ومانشستر سيتي في 2013-2014 ولكن الريدز خسر اللقب لصالح السيتزنز.