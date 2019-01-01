مباريات ودية - أندية

الاتحاد الإنجليزي يتهم مدافع برشلونة السابق بالمراهنات

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Getty Images
ييري مينا متهم بالوقوع في فضائح المراهنات

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تم توجيه الاتهام من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى ييري مينا نجم إيفرتون بسوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنات.

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ويزعم أن المدافع الدولي الكولومبي البالغ من العمر 24 عامًا بالمشاركة في إعلان ترويجي لنشاط المراهنات غير المشروعة.

ومن المفهوم ضمنيًا أن مينا شارك ترويجيًا في نشاط المراهنات الكولومبي، ولكن الأمر ممنوع على أي لاعب يلعب في أي نادٍ إنجليزي.  

وتواجد مينا في كولومبيا في الفترة الحالية من أجل فضاء عطلته بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019 والمقامة في البرازيل.

وسيتم فتح التحقيقات في هذه القضية من أجل معرفة ما سيتم إجراءه مع المدافع الكولومبي حين عودته للمشاركة مع إيفرتون.

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يذكر أن إيفرتون قد أعلن انتقال نجم وسط ميدانه إدريسا جاي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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