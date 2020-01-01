الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر يونايتد بسوء سلوك لاعبيه

بعد الاعتراض غير اللائق على هدف فيرمينو الأبيض في كلاسيكو "أنفيلد روود"

بشكل رسمي .. وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لنادي مانشستر يونايتد تهمة الفشل في السيطرة على سلوك لاعبيه، بعد الاعتراض غير اللائق على هدف مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو الملغي، في قمة "أنفيلد روود" الأخيرة.

وأظهر رجال المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، ردة فعل غاضبة تجاه الحكم، قبل الاستقرار على قرار إلغاء هدف الدولي البرازيلي، بعد اللجوء لحكم الفيديو.

وبحسب البيان المقتضب الذي نشره موقع الاتحاد الإنجليزي، فإن مانشستر يونايتد مُطالب الآن بتفسير سلوك لاعبيه، بعد حالة الغضب التي سيطرتهم عليهم في منتصف الشوط الأول، اعتراضًا على الهدف غير المحتسب.

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وسيتعين على إدارة الشياطين الحمر الرد على هذا الاتهام، قبل مساء بعد غد الخميس، لتفادي خرق المادة (E20) في البند الأول.

وجاء الهدف بعد التحام الهولندي فيرجيل فان دايك مع دي خيا داخل منطقة الجزاء، لتصل سهلة لفيرمينو، الذي أودعها في الشباك، ليصب الحارس الإسباني جام غضبه على الحكم كريج باوسون، ومعه باقي المدافعين، اعتراضًا على صحة الهدف.

وسرعان ما عاد الهدوء إلى أرضية "أنفيلد روود"، بمجرد أن تراجع الحكم عن احتساب الهدف، بعد الرجوع لتقنية VAR.

الجدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، ليواصل تربعه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة، على بعد 16 نقطة كاملة ومباراة أقل من مانشستر سيتي.