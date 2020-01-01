هل سيسمح الاتحاد الإنجليزي لليفربول بإشراك الشباب مجددًا في الكأس؟

وجد ليفربول نفسه في مأزق بسبب قواعد كأس الاتحاد ، مع اضطرار الفريق للعب مباراة العودة ضد شيروزبري أثناء العطلة الشتوية، هل يُسمح له بالمشاركة بالشباب؟

أبدى الألماني يورجن كلوب غضبه من نتيجة مباراة فريقه ليفربول ضد شيروزبري في مسابقة كأس الاتحاد بعد أن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مما ترتب عليه إقامة مباراة إعادة بينهما في 4 فبراير المُقبل، وهو ما يتعارض مع العطلة الشتوية الذي يتم تطبقيها للمرة الأولى على الإطلاق في إنجلترا.

صّرح كلوب عقب المباراة بإن الفريق الأساسي لن يشارك في المواجهة المتكررة بين الفريقين والتي ستُقام على ملعب أنفيلد كما أعلن عدم تواجده لقيادة الفريق في اللقاء ليحل نيل كريتشلي مدرب الأكاديمية عوضًا عنه، وتحدث قائلًا: لا يمكن النظر إلينا كما لو كنا غير مهتمين بالبطولة، أعلم أن هذا غير شائع ولكن هذا هو الحل في رأيي.

وأضاف: لقد طلب منا الدوري الإنجليزي احترام العطلة الشتوية، وإذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك فلا يمكننا تغييره، لن نتواجد هناك.

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أثارت تصريحات كلوب الكثير من الجدل وتمادى البعض في وصفه بالغطرسة وهناك من قال بإن استهانته ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي وصمة عار، ولكن بعيدًا عن كل ذلك، هل سيُسمح لليفربول أن يشارك بفريق الشباب مجددًا في بطولات الكؤوس؟.

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هل يمكن لليفربول أن يشارك بفريق تحت 23 عام في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

يعتبر السماح لليفربول بالمشاركة بفريق تحت 23 عام في مباراة العودة ضد شيروزبري بكأس الاتحاد الإنجليزي هو نهاية المطاف في تقدير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث تنص قواعد المسابقة بضرورة دفع كل فريق بالقوة الكاملة المتاحة في مباريات البطولة.

يبدو أن تلك القاعدة تحديدًا لا تُطبق بحذافيرها، حيث اعتادت الأندية الكبيرة على استخدام نظام المداورة للدفع ببعض اللاعبين الاحتياطيين أو المستبعدين تمامًا في مسابقة الدوري من أجل المشاركة في بطولات الكؤوس، مع إعطاء الأولوية لالتزامات آخرى.

مع ذلك، إلا أن الزج بفريق الشباب في مباراة الكأس يعد انتهاكًا صارخًا وواضحًا لقواعد البطولة، وإذا قام ليفربول بالدفع بالناشئين في لقاء العودة سيُقال أن الفريق الأول كان قد فشل في إنجاز المهمة منذ المباراة الأولى، وفي تلك الحالة يمكن للاتحاد الإنجليزي أن يتخذ أي إجراء تأديبي مثل الغرامة أو طرد الريدز نهائيًا من المسابقة في حال تأهله للدور التالي.

يمكن للمدرب يورجن كلوب أن يحفظ ماء الوجه ويختار بعض لاعبي الفريق الأول وخاصًة من يحتاجون للمشاركة في المباريات لاستعادة لياقتهم البدنية، وذلك من أجل الهروب من أي عقوبة متوقعة ومنتظرة من الاتحاد الإنجليزي الذي تفاجئ بتعليقات الألماني عقب نهاية المباراة الأولى ضد شيرزوبري، ولكن يبدو أن كلوب لن يغير موقفه.

لماذا سيشارك ليفربول بفريق تحت 23 عام في مباراة الإعادة ضد شيروزبري؟

يصر كلوب على عدم إشراك اللاعبين الأساسيين في مباراة الإعادة ضد شيروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب حاجة الفريق إلى فترة راحة مع ازدحام جدول المباريات واقتراب الريدز من تحقيق حلم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي طال غيابه لأكثر من نصف قرن، بالإضافة إلى وجود بعض الإصابات مثل ميلنر، شاكيري وماني.

كان يورجن كلوب يأمل بأن تكون مباراة ساوثامبتون في الدوري هي الأخيرة لفريقه قبل بدء العطلة الشتوية التي ستستمر لمدة أسبوعين قبل أن يستأنف متصدر الترتيب مبارياته بمواجهة نورويتش سيتي، ولكنه تفاجئ بالعودة المذهلة لفريق شيروزبري في مباراة الكأس، والتي فرضت عليه مباراة إعادة.

علق كلوب بخصوص هذا الأمر وقال: يجب الاستقرار على عطلة منتصف الموسم لعدة سنوات قادمة، حيث تحتاج جميع الأطراف إلى إيجاد حل، ربما يكون لديك استراحة واحدة وربما لا يوجد أيضًا.

وأضاف: نحن نلعب بفريق تحت 23 عامًا لأننا نملك وجهة نظر واضحة، إذا اتهمني الناس بأنني كسول أو غير مهتم بالمسابقة فهذا غير صحيح على الإطلاق، في كل عام نحاول إيجاد طريقنا خلال الموسم، إنه عملنا، ولكن إذا كانت العطلة الشتوية جزءًا من الخطط طويلة الأمد يجب أن تكون في منتصف الموسم، ولا يمكن أن تقام أي مباراة قبل أسبوع من نهايتها.

هل شارك أي فريق من قبل باللاعبين الشباب في بطولات الكأس؟

شارك ليفربول بفريق تحت 23 عام في ربع نهائي كأس الرابطة لهذا الموسم في المباراة التي خسرها الفريق أمام أستون فيلا بخماسية نظيفة، وذلك بسبب تزامنها مع توقيت مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية في قطر، ومع ذلك بدت الرابطة سعيدة بالتزام الفريق بإرسال الفريق الثاني من أجل حضور المباراة والذي لم تختلف تشكيلته كثيرًا عن الأدوار السابقة.

تنص إحدى لوائح بطولة كأس الرابطة على مشاركة أي فريق بالقوة المتاحة كاملًة مع تقديم أي سبب مقنع في حال تعذر القيام بذلك، وفي وضع ليفربول لم يكن هناك مفر سوى الدفع بالشباب أو الانسحاب نهائيًا من البطولة، لذا كان هناك اتفاق ودي على الزج بفريق تحت 23 عام.

شهد موسم 1999-2000 انسحاب مانشستر يونايتد من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بالكامل من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية التي لُعبت في البرازيل في ذلك التوقيت.