الاتحاد الإماراتي يعلن تأجيل ورشة عمل "فيفا" بسبب كورونا

كورونا يتسبب في تأجيل ورشة عمل الفيفا.

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتأجيل ورشة عمل "FIFA Forward"، التي كان مقررًا لها في الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بيانًا رسميًا يعلن خلاله تأجيل ورشة عمل "FIFA Forward" حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الصحية الحالية في المنطقة.

وكان مقررًا أن يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ورشة عمل في دبي، ولكن انتشار فيروس "كورونا" حال دون ذلك.

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يأتي ذلك بعد قرار الإمارات بمنع حضور الجماهير في مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي، بسبب انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان ينوي إقامة ورشة العمل خلال الفترة من 6 إلى 9 إبريل 2020 في دبي.

ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، موعدًا جديدًا لإقامة ورشة العمل، وذلك بعد تحسن الأوضاع الصحية في المنطقة.