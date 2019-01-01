الاتحاد الإفريقي يعلن عن حكم لقاء جورماهيا والزمالك

الزمالك يسعى لانتصار يجعله في صدارة المجموعة منذ البداية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكم مباراة جورماهيا الكيني والزمالك، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيحل ضيفًا على جورماهيا الكيني، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية.

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الاتحاد الإفريقي، أعلن عن إسناد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، للحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو.

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ألفساو كان حكمًا للقليل من مباريات بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقي الموسم الماضي، كما كان حكمًا لمباراة بوروندي ومالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بتصفيات كأس إفريقيا 2019.

الزمالك يقع في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، رفقة جورماهيا ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي.

وصعد فريق نادي الزمالك إلى دور المجموعات، بعد تخطي فريق اتحاد طنجة المغربي، في ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.