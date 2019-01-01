الاتحاد الإفريقي يرحب بتقنية حكم الفيديو المساعد

قبل استخدامها لأول مرة في تاريخ الاتحاد الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تستعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حاليًا، لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بداية من دور الربع نهائي اليوم الأربعاء.

تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ستستخدم لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، في مباراة السنغال وبنين، في بداية مباريات دور الربع نهائي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

Say Hi 👋 to the VAR technology tonight 📺#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Un3aDhYKEH — CAF (@CAF_Online) July 10, 2019

كاف علق عليها قائلًا: "رحبوا معنا بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR مساء اليوم".

وتقام مساء اليوم الأربعاء مباراتين في دور الربع نهائي، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

السنغال سيواجه بنين في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ونيجيريا ستواجه جنوب إفريقيا في التاسعة مساءً.