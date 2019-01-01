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دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد الإفريقي يختار جهاد جريشة لقيادة نهائي دوري الأبطال

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جريشة حكمًا لمواجهة الترجي والوداد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الحكم المصري جهاد جريشة، لقيادة لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يواجه فريق نادي الترجي التونسي، نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الجمعة المقبل.

الاتحاد الإفريقي اختار السوداني وليد أحمد علي، والجزائري عبد الحق تشالي، والحكم الرابع برنارد كاميل من سيشل.

جهاد جريشة يستعد للمشاركة في منافسات كأس العالم للشباب، والتي ستقام في بولندا خلال العام الجاري.

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وصعد الترجي التونسي إلى النهائي الإفريقي، على حساب مازيمبي الكونغولي، بينما صعد الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

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