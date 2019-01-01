محرز والبلايلي ينافسان على جائزة أفضل هدف إفريقي بعام 2019

الجزائر ومالي يسيطران على الأهداف الأفضل بالعام

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة من ستة أهداف، للتنافس على جائزة الأفضل بعام 2019.

كاف يقيم حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في السابع من يناير المقبل، بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية، وتقام على هامشها مباراة بين أساطير القارة السمراء.

وشهدت القائمة هدف الجزائري رياض محرز في مرمى منتخب نيجيريا بكأس أمم أفريقيا مصر 2019 في قبل النهائي، والذي سجله من ركلة ثابتة بشكل رائع في اللحظات الأخيرة، ليصعد بمحاربي الصحراء إلى نهائي البطولة التي حصولوا على لقبها.

وائل جمعة يشارك في مباراة الأساطير

هدف جزائري آخر في القائمة من نصيب يوسف البلايلي في مرمى غينيا، بدور الـ16 من البطولة الإفريقية، في اللقاء الذي شهد فوز المنتخب العربي بثلاثية نظيفة.

واختار كاف هدفين آخرين من كأس أفريقيا 2019، للدخول في القائمة؛ الأول سجله لاعب مالي عبد الله ديابي في الجولة الأولى بمرمى موريتانيا، والثاني سجله زميله أمادو هايدارا في مرمى أنجولا بالجولة الثالثة.

أما الهدف الخامس، فشهدته بطولة الكونفدرالية، سجله لاعب الهلال السوداني إدريسا أمبومبو في مرمى نكانا الزامبي بالجولة السادسة من دور المجموعات.

وآخر الأهداف، كان في بطولة كوسافا الأفريقية من نصيب لاعبة منتخب جنوب أفريقيا أماندا مثاندي في مرمى زيمبابوي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الأحد، القوائم النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني؛ لاعبا ليفربول الإنجليزي، بجانب الجزائري رياض محرز؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة الأفضل خارج القارة السمراء، أما داخل القارة فضمت المصري طارق حامد؛ لاعب الزمالك، التونسي أنيس البدري؛ لاعب الترجي التونسي، وزميله السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي الجزائري يوسف البلايلي.