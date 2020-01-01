الاتحاد الإفريقي: سنتخذ قرارات جديدة بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

هل يتخذ الكاف قرارًا بتأجيل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بسبب كورونا؟

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اتخاذ قرارات جديدة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، خلال الأيام المقبلة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد المنعم باه، الأمين العام للاتحاد الإفريقي، خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "من الوارد تأجيل المواجهات، وإعلان ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".

الأمين العام للاتحاد الإفريقي تابع: "نتابع حاليًا الموقف الحالي في إفريقيا، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن الوضع غير مستقر حاليًا والفترة القادمة".

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عبد المنعم باه أردف: "رغم أن الوضع في إفريقيا أفضل نسبيًا من أي قارة أخرى، إلا وأننا نتعامل مع تهديد فيروس كورونا بكل جدية خلال الوقت الحالية".

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وعن إمكانية تأجيل المباريات، قال عبد المنعم: "كل شيء وارد الآن، وندرس أكثر من سيناريو حاليًا، ربما نفكر في تأجيل المسابقة لبضعة أشهر، على أمل أن نتجاوز الأزمة، بحلول شهر الصيف".

واختتم باه تصريحاته قائلًا: "سنعيد جدولة المباريات بشكل طبيعي إذا تم تأجيل المسابقات، حيث ستقام بحضور جماهيري داخل الملاعب، ونبحث حاليًا عن خطط أخرى، وهذا هو السيناريو المرجح حتى الآن".

ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأهلي والزمالك، أمام الوداد والرجاء المغربيان، كما يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية بيراميدز المصري ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيان.