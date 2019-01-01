الاتحاد الإسباني ينفي التفكير في إقالة إنريكي

الاتحاد يدعم مدربه في الظروف الحالية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى الاتحاد الإسباني لكرة القدم على لسان خوسيه مولينا مديره الرياضي، إمكانية إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الأول.

يأتي ذلك على خلفية غيابه المتكرر تحت بند الأسباب العائلية، حيث غاب عن مباراة مالطا في مارس (2-0 لإسبانيا) ولم يجتمع مع الاتحاد الإسباني سوى مرة واحدة منذ ذلك الوقت.

وتولى روبرت مورينو المدرب المساعد مسئولية قيادة الفريق في ذلك الوقت، ومن المنتظر أن يواصل ذلك خلال مباراتي جزر الفارو والسويد في تصفيات يورو 2020، حيث سيستمر غياب إنريكي لوقت أطول.

وقال مولينا في مؤتمر صحفي عقب إعلان قائمة إسبانيا:"المدرب لا يمكنه أن يكون هنا لنفس الأسباب التي غادر معسكر مالطا بسببها، التزامنا مع لويس إنريكي هو التزام كامل، لا يوجد شك في ذلك من جانبنا".

وأضاف:"نتمنى أن نراه هنا لوقت طويل، إنه وقت صعب وهو يملك مساندتنا وثقتنا. سيتولى جهازه الفني مسئولية المتابعة اليومية، فلديهم عقد دائم مثله".

وأوضح:"هذا الوضع لا يملك توقيتاً نهائياً، لم نرسل إليه أي موعد أقصى أو ما يشبه ذلك، لن يكون هناك أي تغيير للمدربين".

يذكر أن التقارير الصحفية كانت قد رجحت اضطرار إنريكي للرحيل ومجيء أبيلاردو فيرنانديز مدرب ألافيس خلفاً له.