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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

الاتحاد الإسباني يخطط للسير على خطى انجلترا ومعاقبة منتقدي الحكام

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GETTY IMAGES
هل يتلقى الحكام في إسبانيا حماية من الانتقادات كما يحدث في البريميرليج؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلبت لجنة الحكام من الاتحاد الإسباني السير على خطى الدوري الإنجليزي ومعاقبة كل لاعب أو مدرب يوجه انتقادات تحكيمية أو لاستخدام تقنية حكم الفيديو VAR.

لاعبو ريال مدريد هاجموا التقنية بعد مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس، كما سخر الحساب الرسمي لأتلتيكو من أخطاء الحكام في الديربي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الاتحاد يدرس معاقبة كل من ينتقد التحكيم بطريقة لاذعة بالإيقاف والغرامة كما يحدث في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أنّ لجنة الحكام راضية تمامًا عن استخدام تقنية الـ VAR مشيرة إلى أنّه يتم مراجعة جميع القرارات التي اتخذها الحكام لمعرفة مدى صحتها في أوقات لاحقة.

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ورغم أنّ نسبة الأخطاء لم تختفي بصورة نهائية إلا أنّها انخفضت كثيرًا عن المواسم الماضية.

جدير بالذكر أنّ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يواجه عقوبة الإيقاف بعد انتقاد حكم مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي.

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