الاتحاد الإسباني يحمي حكامه ونفسه بعقوبة مغلظة جديدة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقدم عقوبة جديدة للاعبي الدوري حال قاموا الاعتراض على حكم المباراة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أقر عقوبة جديدة خاصة بحماية الحكام وعناصره بشكل عام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أنها حصلت على نص العقوبة الجديد، والتي تبعد اللاعبين لأربع مباريات.

وذكرت الصحيفة أن العقاب سيكون على الاعتراض على الحكم بشكل غير لائق أو على حامل الراية، سواء من قبل اللاعبين أو المدير الفني أو أيًا من عناصر دكة الفريق.

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وكشفت الصحيفة أيضًا أن العقاب سيمتد لما هو خارج ملعب المباراة، حيث سيشمل أي حديث بشكل غير لائق عن التحكيم أو الاتحاد الإسباني أو أيًا من عناصره.

وستشمل العقوبة أيضًا غرامة مادية تتراوح بين الـ ٣٠٠٠ والـ ١٩ ألف يورو لو كان الأمر يتعلق بالمدراء أو الأطباء أو غيرهم من عناصر الفريق.

جدير بالذكر أن العقوبة المذكورة التي تشمل الإيقاف لأربع مباريات ستكون الحد الأدنى لتطبيقها، مما يعني أنها قد تصل لعدد أكبر من المباريات.