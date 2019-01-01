الاتحاد الإسباني يجهز لتنظيم كأس الصداقة بين بطلي الليجا والدوري المغربي

المغرب وإسبانيا يستعدان لمونديال 2030

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره المغربي، يتضمن إقامة كأس الصداقة، ليجمع بين بطل الليجا وبطل الدوري المغربي.

ويأتي مقترح الاتحاد الإسباني على غرار كأس الصداقة المغربي الإماراتي، الذي أقيم لأول مرة في عام 2015، وجمع وقتها بين العين والوداد.

رسميًا - إقامة كأس السوبر المغربي في الإمارات

صحيفة "هسبريس" المغربية أكدت وفقًا لمصادرها أن الاتحاد الإسباني يود توطيد علاقته بنظيره المغربي، استعدادًا لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضحت الصحيفة أن سيتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الندوة، التي سيعقدها مندوب الدوري الإسباني بالمغرب وتونس والجزائر، بعد غدٍ الثلاثاء، حال توصل الطرفان لاتفاق نهائي حول كأس الصداقة.

يذكر أن المغرب كانت قد أقامت اتفاقية العام الماضي مع إسبانيا، استضافت على إثرها لقاء السوبر الإسباني بين إشبيلية وبرشلونة، والذي فاز به البرسا بثنائية مقابل هدف وحيد.