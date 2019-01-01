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كأس الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الإثيوبي يعلن شكوى فوزي لقجع لـ"كاف" بسبب الاعتداء على تيسيما

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هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا ضد رئيس الاتحاد المغربي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، عن التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف".

وقال الاتحاد الإثيوبي عبر موقعه الرسمي: "لقجع اعتدى على حكم نهائي كأس الكونفدرالية باملاك تيسيما، عقب انتهاء المباراة".

بيان الاتحاد الإثيوبي تابع: "لقجع اعتدى بالضرب على تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي ذكره الحكم الإثيوبي في تقرير المباراة".

وأنقذ رجال الأمن الحكم الإثيوبي من رجال الأن، بعد اعتدا لاعبي نهضة بركان عليه، بعد رؤيتهم اعتداء لقجع، ليشاركوا به.

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البيان شدد على أن باملاك تيسيما هو أحد أيقونات الكرة الإثيوبية، وسيتابع الاتحاد التحقيقات عن قرب.

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