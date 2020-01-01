الاتحاد الأوروبي يكشف ملامح المقترح الجديد لدوري الأبطال

أسبوع كامل من المواجهات الأوروبية المثيرة

أجرى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، مقابلة مع شبكة "Movistar" الشهيرة، للحديث عن الوضع الحالي للعبة.

بطولة دوري أبطال أوروبا على وجه التحديد، كانت محل التساؤلات في الفترة الأخيرة، نظراً للطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي خلال أزمة كورونا.

مراحل دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي، تم لعبها في مدينة لشبونة البرتغالية، وسط تكهنات حول تكرار هذه التجربة.

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وقال تشيفرين في هذا الشأن:"الوضع الاقتصادي لجميع الأندية والاتحادات المحلية والقارية ليس جيداً، من الضروري أن ينتهي هذا الوباء في أسرع وقت ممكن، وإلا سيواجه الاقتصاد بأكمله مشكلة خطيرة قد تصل للكارثة".

وأما عن شكل دوري الأبطال:"الأندية كانت سعيدة بعد نجاحنا في إنهاء الموسم، الجولة النهائية المكونة من 8 أندية ستكون معقدة في المستقبل، لذلك ربما تكون الجولة الأخيرة المكونة من 4 فرق حدثاً رائعاً يقام في أسبوع بمدينة واحدة، أعتقد أنه خيار قابل للتطبيق اعتباراً من 2024".

يورو 2020:"نحن قلقون من الوضع الصحي، لكننا على يقين تام أن البطولة ستقام في 2021 بنفس الشكل والطريقة دون تغيير، الوضع الحالي يؤكد إقامتها في 12 ملعباً، ولكن في حالة الطوارىء يمكننا أيضاً اللعب في 5 دول أو دولة واحدة لو لزم الأمر".

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التعليقات على حكم الفيديو المساعد:"لقد رأينا بعض المواقف الكوميدية في الفترة الدولية، ولكن بالنسبة لي، أهم شيء يجب توضيحه الآن هو بعض الجوانب الخاصة باللعبة مثل قوانين التسلل وتحرك حارس المرمى على الخط أثناء ركلات الجزاء".

جدير بالذكر أن مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ستبدأ الأسبوع القادم، وسط ترقب كبير حول البطولة بغياب الجماهير في العديد من الدول.