الاتحاد الأوروبي يكشف عن حديث رونالدو لبيبي في ليلة خروج يوفنتوس!

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينشر مقطع مصور لحديث كريستيانو رونالدو لزميله السابق بيبي في ليلة إقصاء بورتو ليوفنتوس.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النقاب عن مقطع مصور من مباراة نادي يوفنتوس أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت قبل أيام.

المقطع أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتحدث مع نظيره بيبي زميله السابق في ريال مدريد بيبي أثناء محاولة الأخيرة إهدار بعض الدقائق.

رونالدو توجه لبيبي ليساعده على الخروج من الملعب، وتحدث له في تحدي واضح وأخبره أن يستأنف اللعب حتى يستطيع الفوز.

"رونالدو ليس المشكلة في يوفنتوس، وعليهم البناء حوله"

وقال رونالدو في المقطع الذي تم نشره: "هيا فلتلعب، سوف أفوز، وسوف أقوم بذلك بينما أنت في الملعب، سوف أفوز".

وكانت المباراة قد انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين، لكن نظيره بورتو هو الذي صعب بفضل الأهداف خارج الأرض.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي من دور الـ 16 بعد الخروج أمام بورتو، ومن قبله ليون وقبلهما أياكس.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الموسم الجاري هو الأخير لرونالدو في صفوف يوفنتوس، حيث يفكر في العودة لريال مدريد.