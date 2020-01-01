الاتحاد الأوروبي يفكر في استبعاد 3 مدن من استضافة اليورو

تفاصيل جديدة بخصوص بطولة كأس أمم أوروبا قد تغير معالمها..

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبدال ثلاث مدن من 12 مدينة اختيرت للعب بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل ، وإحدى هذه المدن هي المدينة الباسكية "بيلباو"

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالخيبة من التعاون المحدود في جميع المجالات العام الماضي. والموعد النهائي الذي اختارته اللجنة التنفيذية برئاسة ألكسندر تشيفرين لتأكيد أو إلغاء ترشيح بيلباو هو 17 يونيو. ولا يزال الاتحاد الإسباني يأمل في الحفاظ عليه.

كان الخلاف الأخير بين الاتحاد الأوروبي وبيلباو بسبب رفض أتلتيك بيلباو الالتزام بتسليم ملعب سان ماميس مسبقًا.

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حيث يشترط الاتحاد الأوروبي أن تتيح الأندية ملاعبها للمنظمة قبل عدة أسابيع من بدء البطولة المقرر إجراؤها في 12 يونيو 2021.

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كان أتلتيك قد أعلن أن تأثير فيروس كورونا سيؤخر نهاية الموسم المقبل. ، وأنه لا يريد أن يلتزم بالتخلي عن ملعبه في المرحلة الأخيرة من البطولة ، بالتحديد في وقت يقاتل فيه من أجل تحقيق أهداف أكبر.

ويأتي التفكير في الخروج من سان ماميس بعد سلسلة من الخلافات الاقتصادية والعقبات السياسية، وقد تم حل الأزمات الاقتصادية بفضل نظام مالي خاص وافق عليه الكونجرس في عام 2019، عبر منح مزايا ضريبية للاتحاد الأوروبي بـ 175 صوتًا لصالح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني و بوديموس و اليسار الجمهوري لكتالونيا.

لكل هذه الأسباب ، أصبح ترشيح بيلباو مهددًا.حيث يحتفظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ 12 مكانًا ليورو 2021 ، والتي كان من المقرر أن تبدأ في غضون ثلاثة أسابيع ولكن تم تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

وتقام منافسات كأس الأمم الأوروبية المقبلة في 12 مدينة أوروبية هي أمستردام وباكو وبيلباو وبودابست وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج لكن أهمهم ثلاثة ، بيلباو، ويبدو أن أمستردام وروما أيضًا موضع شك نظرًا لأسباب صحية واقتصادية.