الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع تشيلسي بسبب العنصرية
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أفادت صحف إنجليزية أن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقاً مع تشيلسي بعد الهتافات العنصرية من قبل جماهيره في مباراة فيدي بالدوري الأوروبي.
وتعد الواقعة هي الثانية هذا الأسبوع لجمهور تشيلسي بعد الاتهامات لأربعة من جماهيره بتوجيه سباب عنصري لرحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي.
وقالت "ستاندارد" إن جماهير تشيلسي الحاضرة بملعب المباراة مساء الخميس بالعاصمة المجرية بودابست وجهت هتافات ضد السامية.
🏟️ مباريات: 3⃣
💪 انتصارات: 3⃣
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(📸: @NUFC) pic.twitter.com/iHoZLpfgs8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018
وأشارت الصحيفة أن تشيلسي قد يواجه عقوبة بإغلاق جزء من مدرجات ملعب "ستامفورد بريدج" في المبارايات الأوروبية المقبلة.
وتنص المادة 14 من قانون الاتحاد الأوروبي أن في حالة توجيه إهانات من الجماهير تهين البشر يتم عقاب النادي بإغلاق جزء من المدرجات، وفي حال تكرر الأمر يتم لعب اللقاء التالي بدون جماهير.
وكان تشيلسي تعادل بهدفين لكل جانب مع مضيفه المجري ليضمن العبور كمتصدر عن مجموعته لدور الاثنين والثلاثين من المسابقة.