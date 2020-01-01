يويفا يعلن الموقف النهائي من الدوري الأوروبي الممتاز

بعد الأنباء المتداولة عن دعم الاتحاد الدولي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موقفه النهائي من كل الجدل المثار حول إقامة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز خلال الفترة القادمة.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت سعي مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد، لإقامة هذه البطولة الجديدة، والتي ستكون بديلة لدوري أبطال أوروبا.

المقترح الجديد تعرض للعديد من الانتقادات، للعديد من الأسباب الاقتصادية والرياضية، حيث يجمع كل كبار القارة في مسابقة واحدة، وسط أنباء عن دعم من الاتحاد الدولي.

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المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي قال عن هذه الفكرة:"الرئيس ألكسندر تشيفرين أعلنها صريحة في أكثر من مرة أننا ضد هذا المقترح".

وأضاف:"مبدأ الترقية والتضامن والهبوط والبطولات المفتوحة غير قابل للتفاوض، لأنه السبب في نشاط الكرة الأوروبية وجعل دوري الأبطال المسابقة الأفضل في العالم".

وتابع:"الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية، ملتزمون بالبناء على هذه القوة وليس تدميرها عن طريق إنشاء دوري كبير يضم 10 أو 12 أو 24 نادياً، الأمر الذي سيصبح مملاً".

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يذكر أن التاريخ المقترح للبطولة كان في عام 2022، ولكن الأمور تسير في الوقت الحالي نحو التخلي عن هذه الفكرة تماماً، لعدم وجود أي ترحيب علني بها.