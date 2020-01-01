الاتحاد الأوروبي يعترف بأخطاء حكم ريمونتادا برشلونة وباريس سان جيرمان

تقارير صحفية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أدرك سوء أداء حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في 2017.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أدرك سوء أداء حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عام 2017.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "أونز مونديال"، والتي أكدت أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي قد أدركت مدى سوء أداء الحكم الألماني صاحب الأصول التركية دينيس آيتيكين.

وتضمن تقرير اللجنة عن المباراة ذلك الاعتراف، الذي لم يظهر للنور قط عن طريق الاتحاد الأوروبي، الذي دافع عن الحكم في العلن في ذلك العام.

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وكتبت اللجنة في تقريرها عن الحكم: "فشل في أداء المهام الموكلة له داخل أرض الملعب في تلك المواجهة"، وهو ما يشير إلى أن آيتيكين قد تعرض لعقوبة.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أكدت بعد تلك المباراة أن الاتحاد الأوروبي قد قرر معاقبة الحكم لسوء الأداء خلال تلك المباراة، وهو ما نفاه الاتحاد الأوروبي بعدها بشكل تام.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا ضخمًا في لقاء الذهاب في ذلك الموسم بأربعة أهداف نظيفة، وهو ما جعل مهمة عودة برشلونة في منتهى الصعوبة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز في لقاء الإياب بستة أهداف مقابل هدف وحيد وصعد لدور الـ 8 ومنحه الحكم ركلتي جزاء أثناء المواجهة كما تغاضى عن واحدة لباريس سان جيرمان بحسب تصريحات لاعب البلوجرانا السابق خافيير ماسكيرانو.