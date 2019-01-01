الاتحاد الأوروبي يطالب الفيفا بتعديل قانون "الارتجاج في المخ"

قصة الارتجاج تعود مرة أخرى قبل نهائي دوري أبطال اوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم بمراجعة اللوائح التي تتحدث حول إصابات اللاعبين بالارتجاج في المخ.

ويأتي ذلك بعد تكرار الإصابات في الرأس بالنسبة للاعبين المشاركين في البطولات الأوروبية، وتحديدًا تكرار الإصابة بالارتجاج في المخ.

وحدث ذلك خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد وليفربول، حين عانى الحارس كاريوس من ارتجاج في المخ وأكمل به المباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

ثم تكرر هذا الموسم مع مدافع توتنهام فيرتونخين في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين السبيرز وأياكس أمستردام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وعلى ذلك، طالب اليويفا بتدخل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تغيير أو مراجعة اللوائح التي تتحدث عن العقوبات وطرق التعامل مع تلك الإصابة.

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يذكر أن ذلك يأتي قبل 3 أيام فقط من النهائي المنتظر لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.