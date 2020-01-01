الاتحاد الأوروبي يعيد الجماهير لمدرجات دوري الأبطال

بعد التجربة الناجحة للسوبر الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإعطاء الضوء الأخضر من أجل عودة الجماهير مرة أخرى لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

النسخة الماضية من البطولة، تم استكمالها خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف البلدان على مستوى أنحاء العالم.

الاتحاد الأوروبي، اتخذ الخطوة الأولى لعودة الجماهير، بحضور بعض المجموعات لنهائي السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية الخميس الماضي، بالعاصمة المجرية بودابست، بسعة محدودة تبلغ 20 ألف شخص، وهو ما يقرب من الثلث بملعب بوشكاش أرينا.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن التجربة الإيجابية، دفعت يويفا للتفكير في عودة الجماهير مرة أخرى بشكل تدريجي للمسابقات الأوروبية .

ومن المقرر أن يتم الإعلان يوم الإثنين المقبل، عن السماح بتواجد الجمهور في مدرجات الملاعب التي تصرح بها الحكومات المحلية بكل دولة.

ويأتي هذا القرار، لمساعدة بعض الأندية التي تعاني من أضرار اقتصادية هائلة بعد تفشي فيروس كورونا، وإقامة معظم الدوريات الأوروبية من الموسم الحالي بدون جمهور.

ومن المتوقع أن يغيب الجمهور عن إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، بسبب الأزمات التي تعرضت لها هذه الدول في الفترة الأخيرة مع الوباء، وقرار الحكومات هناك بتأجيل حضور الجماهير.

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وعلى الجانب الآخر سنرى حضور بعض الجماهير في المنافسات الأوروبية، في فرنسا وألمانيا وبعض الدول الأخرى، بعد السماح بحضور مجموعات بسيطة في المباريات المحلية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، يستعد لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، وسط ترقب كبير حول الشكل الجديد للمسابقة.