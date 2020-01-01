الاتحاد الأوروبي يتحرك .. مواعيد مبدئية وبدائل لملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

تقارير صحفية تشير إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا قد لا يقام في إسطنبول كما كان من المقرر إقامته.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص عودة بطولة دوري أبطال أوروبا عقب توقفها في الأسابيع الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" والتي أكدت أن الاتحاد الأوروبي يجري في الوقت الحالي مباحثات مع تركيا حول موقف المباراة النهائية.

وتدور المباحثات بشكل أساسي حول الجدوى الاقتصادية من إقامة المباراة في إسطنبول في ظل الحجر الصحي وغياب القدرة على حضور الجماهير.

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ووضع الاتحاد الأوروبي عدة مواعيد مبدئية في شهر أغسطس لاستئناف البطولة بعد انتهاء كل بطولات الدوريات المحلية في أوروبا.

كما حدد الاتحاد الأوروبي عدة مدن بديلة لإسطنبول سيتم نقل المباراة النهائية لها حال فشلت المفاوضات الحالية، جاء على رأسها عدة مدن ألمانية بالإضافة للشبونة في البرتغال.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يضع في حساباته فكرة إقامة ما تبقى من مباريات البطولة بنظام الدورة المجمعة في مكان واحد لسرعة حسم الموسم ولبدء الاستعداد للموسم المقبل في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الدوري الألماني كان قد عاد بالفعل، وأعلن الإيطالي والإسباني والإنجليزي عن عودتهم في يونيو المقبل، بينما كان الفرنسي قد انتهى بشكل نهائي وبتتويج باريس سان جيرمان لرفض الحكومة لفكرة عودة المباريات قبل سبتمبر القادم.