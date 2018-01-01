الاتحاد الأفريقي يُعلن اقامة مباراة السوبر بين الترجي والرجاء في قطر

توج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن خوض مباراة السوبر الافريقي بين فريقي الترجي الرياضي التونسي أمام الرجاء المغربي في قطر.

وقالت تغريدة الاتحاد الأفريقي : "📢 رسميا: قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر .. تاريخ وموعد المباراة سيعلن قريبا .. مزيد من التفاصيل لاحقا.

وتوج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي، بينما نجح الرجاء المغربي في الفوز بالكونفيدرالية الإفريقية. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ووفقا للوائح الكاف، يستضيف بطل دوري أبطال إفريقيا مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم تحديد في وقت سابق من الموسم يوم 29 ديسمبر موعدا للسوبر الإفريقي.

وسبق أعلن نادي الترجي التونسي تشبثه بإجراء مباراة كاس السوبر الأفريقي، على ملعب رادس بتونس، وأكدت الإدارة أنه لم يصل إليها أي مراسلة رسمية في هذا الصدد ، مشيرة إلى أن الترجي متشبث باحتضان المباراة على ملعب رادس.