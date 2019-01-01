الاتحاد الأفريقي يصدر بياناً بخصوص مباراة الترجي والوداد

الأزمة مستمرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر الاتحاد الأفريقي بياناً علق فيه على قرار المحكمة الرياضية بإلغاء قرار إعادة لقاء العودة في نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد.

المحكمة الرياضية أصدرت بياناً أثار لغطاً كبيراً مساء الأربعاء بعد حكمها بعدم إعادة المباراة وإعادة الملف برمته من جديد للجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي.

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وقال بيان الاتحاد الأفريقي إن الجهات المعنية ستجتمع قريباً لتحديد القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن قرار المحكمة بإلغاء إعادة المباراة لأسباب تتعلق بالإجراءات، بانتظار أن ترسل القرار وملخصه.

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وكان القرار الأولي للاتحاد الأفريقي هو إعادة مباراة العودة التي توقف في المغرب بعد احتجاجات لاعبي الوداد بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو وعدم احتساب ركلة جزاء.

واعتبر فوز الترجي باللقب لاغياً بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة، وأعلن الفريق التونسي الأربعاء فوزه باللقب بعد قرار المحكمة الرياضية رغم عدم ذكر البيان الأمر صراحة.