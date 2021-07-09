الاتحاد الآسيوي يُهدد النصر بقرارين حال رفضه تحديد ملعبه المحايد

النصر مازال يرفض لعب مباراته أمام تراكتور على ملعب محايد ويُطالب باللعب في الرياض

جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضه لطلب النصر السعودي والاستقلال الإيراني خوض مباراتيهما في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعبيهما، مؤكدًا إقامة المباراتين أمام تراكتور الإيراني والهلال السعودي، على الترتيب، على ملاعب محايدة.

النصر كان قد تأهل متصدرًا لمجموعته مما يمنحه حق لعب مباراة دور الـ16 على ملعبه، فيما صعد الهلال وصيفًا مما يجعله يُواجه خصمه خارج ملعبه، لكن للظروف السياسية الخاصة بين السعودية وإيران تقرر خوض المباراتين على ملاعب محايدة.

الاستقلال استجاب للقرار أخيرًا وحدد ملعب زعبيل الخاص بنادي الوصل في الإمارات ملعبًا محايدًا لمباراته أمام الهلال، فيما النصر لم يقف صامتًا ورفض تحديد ملعبه المحايد مخاطبًا الاتحاد القاري ليعلن رفضه القرار والتنازل عن حقه باللعب على مرسول بارك.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن مصدر في الاتحاد الآسيوي قوله أن النصر سيُواجه قرارين حال لم يُحدد ملعبه المحايد في الوقت المناسب، الأول هو عقابه بالغرامة المالية التي لن تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي، وقد شدد المصدر على أن النادي السعودي لن يُعاقب إداريًا بل ماليًا فقط.

القرار الثاني هو قيام الاتحاد الآسيوي بتحديد الملعب المحايد، وذلك عبر مراسلة الاتحادات القارية القريبة من النصر، وقد أشار إلى إمكانية إقامة اللقاء في واحدة من 3 مدن، هي دبي والدوحة ومسقط.

وأوضح المصدر للاقتصادية مسؤوليات الفريق المستضيف عن المباراة من الجانب المالي، بقوله "تكلفة المباراتين على الملاعب المحايدة ستكون بالكامل على الناديين المستضيفين، أبرزها الإقامة والوجبات من وصولهما إلى بلد الملعب المحايد حتى يوم واحد بعد المباراة أو حتى اليوم المطلوب".

تابع "الإقامة في فندق خمس نجوم يختلف عن فندق الفريق الضيف وحكام المباراة، ثلاث وجبات في اليوم (بوفيه مفتوح)، ووجبة واحدة خفيفة إضافية ووجبة إضافية أخرى يوم المباراة، ستة لترات على الأقل من الماء للفرد في اليوم، إضافة إلى الثلج والمرطبات في مقر الإقامة، التدريب، تدريب الحكام، والملعب".

وأتم بقوله "أيضا يجب تعيين مسؤول يجيد اللغة الإنجليزية وضابط اتصال خلال عملية استقبال المطار والمواصلات والإقامة لجميع مسؤولي المباراة وأعضاء وفد الاتحاد الآسيوي، وتأمين على الأقل ثلاث سيارات تحت تصرف الاتحاد الآسيوي".

يُشار إلى أن الأهلي السعودي كان قد خرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما لم يستطع الوحدة تخطي الدور التمهيدي.