الاتحاد الآسيوي يكشف حقيقة تحديد مواعيد لاستئناف البطولات

متى تعود الحياة للملاعب الآ’سيوية؟

كشف العراقي عبد الخالق مسعود، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حقيقة تحديد مواعيد المباريات المتبقية ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب قرار الاستئناف.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن أمس الأربعاء، عن موافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء، على استكمال مباريات النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال.

مسعود قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "جميع المقترحات التي تم تقديمها من اتحادات غرب آسيا مع دائرة المسابقات، ستُجمع مع المقترحات التي ستكون مع اتحادات شرق آسيا، ويتم وضعها أمامنا في الاجتماع الآسيوي المقبل، على أن يتم اعتماد المقترح المناسب بحضور جميع أعضاء الاتحاد القاري وممثلي الاتحادات".

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نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي تابع: "سننظر إلى وضع المنطقة لدراسة الأوضاع وسلامتها من تفشي فيروس كورونا، قبل اعتماد توقيت استئناف البطولات الآسيوي، لأن سلامة الأندية ولاعبيها من أولوياتنا".

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عبد الخالق مسعود واصل: "من المؤكد أننا سنرفع كافة ما تم التوصل إليه في اجتماع لجنة المسابقات الآسيوية، والتي ستتخذ القرار ونرسله إلى المكتب التنفيذي للاطلاع والمصادقة عليه".

واختتم مسعود تصريحاته قائلًا: "إلغاء أو استمرار البطولات المحلية يعود إلى الاتحادات الوطنية وحكوماتهم، وهم من يقررون الإلغاء أو الاستئناف وفقًا للأوضاع التي تعيشها كل دولة".

يذكر أن اتحادات غرب آسيا اتفقت على استئناف بقية مباريات دور المجموعات والـ16 خلال الفترة من 14 إلى 29 سبتمبر، على أن يقام نصف النهائي 25 نوفمبر والنهائي في 5 ديسمبر.