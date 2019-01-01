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الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بخصوص شكوى الإمارات

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الإمارات اشتكت قطر بسبب تجنيس اللاعبين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضه الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الإماراتي بحق نظيره القطري والتي تطالب باستبعاده من كأس آسيا بداعي مشاركة لاعبين يحملون جنسية غير القطرية.

الاتحاد الإماراتي أعد ملفًا يثبت خلاله تزوير قطر في مستندات تجنيس لاعبين على الأقل، وهما بسام الراوي صاحب الأصول العراقية والمعز علي صاحب الأصول السودانية.

وأصدر الاتحاد الآسيوي رده قبل ساعات من النهائي المرتقب بين قطر واليابان وأعلن فيه رفضه شكوى الاتحاد الإماراتي بخصوص اللاعبين المنتمين للمنتخب القطري.

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وكانت قطر قد فازت برباعية نظيفة على صاحب الأرض ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا منتصف الأسبوع في لقاء شهد أجواء محتقنة من قبل الجماهير الإماراتية.

وتحدثت التقارير في وقت سابق أن الإمارات ترى أن الاتحاد القطري خالف المدة السابعة من قانون الاتحاد الدولي فيما يخص عشرة لاعبين من قائمة الفريق بأمم آسيا، وليس فقط الراوي وعلي.

ويلعب نهائي البطولة مساء اليوم، الجمعة، بين قطر الساعية للتتويج الأول القاري، واليابان في ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي.

 

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