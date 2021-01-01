الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد بطولة كأس الأمم بالصين

تعرف على مواعيد كأس أمم آسيا 2023

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المنظمة أمس الخميس، مواعيد انطلاق وانتهاء بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، والتي ستقام في الصين.

وتشهد نسخة كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين مشاركة 24 منتخبًا، يتنافسون على الفوز باللقب القاري الأهم والأغلى على مستوى المنتخبات بالقارة الصفراء.

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واستقر الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة، على أن تبدأ بطولة كأس أمم آسيا بالصين يوم 16 يونيو وتنتهي يوم 16 يوليو 2023، لتقام البطولة رقم 18 في تاريخ الاتحاد الآسيوي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية، حيث تشهد النسخة مشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعد أن أقيمت نسخة 2019 في الإمارات بمشاركة هذا العدد من المنتخبات.

بطولة كأس أمم آسيا 2023 من المنتظر أن تشهد متابعة واسعة وكسر الأرقام القياسية من جانب المتابعة الجماهيرية عبر كافة المنصات، خاصة وأنها ستكون الأطول على الإطلاق، حيث تمتد إلى 31 يومًا.

يذكر أن المنتخب القطري هو حامل اللقب، بعد التتويج بنسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.