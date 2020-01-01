الاتحاد الآسيوي يدرس كيفية استكمال منافسات دوري الأبطال

فيروس كورونا ضرب بطولات كرة القدم حول العالم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن آخر تطورات ومصير منافسات دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية بعد توقف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد علق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في أكثر من دولة بدول الخليج العربي.

فيروس كورونا ضرب الأنشطة الرياضية حول العالم وتم تجميد الدوريات والبطولات في جميع أنحاء العالم خوفًا على سلامة الجميع.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الآسيوي سيدرس فكرة إقامة منافسات دوري أبطال آسيا خلال شهر أغسطس المقبل في حالة التمكن من إقامته.

وأضافت الصحيفة أن القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي سيكون في أبريل المقبل، حيث من الممكن أن تقام المنافسات على أن تستضيف كل دولة مجموعة أو مجموعتين خلال المرحلة المقبلة.

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وأشارت التقارير أن من ضمن المرشحين لاستضافة هذه المجموعات كلًا من الكويت والبحرين، وأيضًا الإمارات الذي أكد مصدر مسؤول بها في تصريحات نشرتها الصحيفة أن من الممكن استضافة بعض المباريات المتبقية من دوري الأبطال.

وهناك نسبة لرفض اقتراح إقامة مباريات المجموعات في دول بعينها بسبب غياب العدالة في هذا القرار، ولكن القرار النهائي سيكون في أبريل المقبل.