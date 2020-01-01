الاتحاد الآسيوي يحدد موعدًا لحسم مصير البطولات القارية

هل ستعود البطولات القارية مرة أخرى، أم سيتم اتخاذ قرارًا بإلغائها؟

بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في عقد اجتماعات عن بُعد، مع اللجان العاملة في الاتحاد، من أجل دراسة مصير استئناف المسابقات الآسيوية، خاصة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ودوري أبطال آسيا.

وتوقفت جميع المسابقات الآسيوية مؤخرًا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي اجتاحت العالم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد الآسيوي رصد حالات كورونا في دول داخل القارة الصفراء، وبالتنسيق مع الاتحادات الأهلية ومسؤوليها، من أجل أخذ دراسة كاملة، قبل استئناف البطولات، قبل شهر أغسطس القادم.

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ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عن بُعد بين أعضاء الاتحاد، سيحدد مصير انطلاق البطولات، بعد رصد الحالات، ودراسة الأوضاع الصحية في قارة آسيا.

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وشهدت قارة آسيا عودة الدوري الكوري لكرة القدم، دون حضور جماهيري، فيما سيعود الدوري السعودي خلال شهر أغسطس، كما حددت بعض الدول مواعيد لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الدوريات المحلية.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الآسيوي القرار المناسب الخاص بعودة البطولات القارية، بعد إيقافها مؤخرًا.