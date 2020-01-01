الاتحاد الآسيوي يتسلم الملف السعودي لتنظيم أمم آسيا 2027

الاتحاد السعودي يسلم ملف طلب استضافة كأس الأمم الآسيوية 2027.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن تسلمه ملف المملكة العربية السعودية، من أجل تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا 2027.

وينافس الملف السعودي 4 دول على تنظيم كأس أمم آسيا 2027، وهم قطر والهند وأوزبكستان وإيران، حيث سيتم غلق باب الترشح للتنافس على البطولة يوم 30 يونيو المقبل.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، إلى أن الشيخ سلمان آل خليفة استقبل وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة الأستاذ ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، والذي قام بتسليم الملف إلى الشيخ سلمان في اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين.

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ومن جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تقديره البالغ لحرص الاتحاد السعودي، على التقدم بطلب استضافة البطولة، بجانب اتحادات اللعبة في قطر وإيران والهند وأوزبكستان.

الشيخ سلمان قال: "إننا نرى في تقدم خمسة اتحادات وطنية آسيوية بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 تأكيداً حقيقياً للمكانة الكبيرة التي تحتلها البطولة على الساحة الكروية، وتجسيداً لمدى جاذبيتها الفنية والتسويقية وتأثيرها المتنامي في تطوير مخرجات اللعبة في القارة الآسيوية".

رئيس الاتحاد الآسيوي، أبدى ثقته في الاهتمام المتزايد من الاتحادات الوطنية باستضافة بطولة كأس أمم آسيا، والذي سيكون له انعكاسات كبيرة على صعيد إعلاء قيمة البطولة ومكانتها، بما ينعكس بصورة إيجابية على منظومة كرة القدم الآسيوية، معربًا عن أطيب الأمنيات لكل الاتحادات التي ترغب في استضافة البطولة.

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وتواجد في مراسم تسليم الملف الرسمي للملكة العربية السعودية، داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووفد الاتحاد السعودي الذي ضم كلاً من نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد الحربي، وعدداً من نجوم المنتخب السعودي الذين ساهموا في إحراز بطولتي كأس آسيا 1984 و1988 وهم: أحمد جميل، وشايع النفيسة، وصالح النعيمة، وصالح خليفة، وماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد.