الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن اعتراضات مباريات دوري الأبطال

تعرف على رد الاتحاد الآسيوي

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا حاسمًا، بشأن الطلبات والاعتراضات على مواعيد وأماكن مباريات الأدوار الإقصائية ودور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن قراراته نهائية ولا رجعة فيها.

جاء ذلك بعد اعتراض نادي فولاذ خوزستان الإيراني، على مكان إقامة مباراته الفاصلة أمام الوحدة، وطلب النصر بتأخير موعد مباراته مع الوحدات الأردني، لتقام في العاشرة بدلًا من التاسعة مساءً.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أنه قرارات الاتحاد الآسيوي نهائية، إلا في حالة حدوث قوة قاهرة، والمنسحبين من البطولة سيتم تطبيق اللائحة عليهم، لأن المدن المختارة تمت الموافقة عليها، لتنفيذها المعايير والشروط، بجانب أن ملفاتها الأقوى ضمن الملفات التي وصلت إلى الاتحاد القاري.

ويستضيف الهلال والنصر والأهلي منافسات المجموعات الأولى والرابعة والثالثة بالترتيب، بينما يستضيف مباريات الجولة الثانية فريق الشارقة الإماراتي، والمجموعة الخامسة يستضيفها جوا الهندي.

وعلق منعم فاخوري، المراقب الدولي المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي، على الاعتراضات والمطالبات الحالية، حيث قال: "أرى أن المطالبات بسحب اعتماد أي مباراة في أي مدينة، هو من أجل التشويش فقط وتسجيل موقف".

فاخوري تابع: "لماذا لم يتم الاعتراض عند اتخاذ القرار قبل شهر؟، على كل حال أي منسحب من البطولة، سيتم تطبيق العقوبة عليه، حسب تعليمات البطولة".

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر حرمان أي فريق يتغيب عن المشاركة بدوري أبطال آسيا لمدة نسختين يتأهل لهما على التوالي، وهذا القرار غير قابل للاستئناف، باستثناء الظروف القهرية التي يتم تقييمها بنفسه.