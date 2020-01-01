الاتحاد الآسيوي يبرز استعداد أهلي جدة للمشاركة في دوري الأبطال

الأهلي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الوحدة الإماراتي

أبرز الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشاركة فريق أهلي جدة السعودي في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

الأهلي يواجه الوحدة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل خارج الديار.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ببداية قوية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، خاصًة أنه لم يحقق هذه البطولة وخسر النهائي في مناسبتين.

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وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: " لم يكن تاريخ العاشر من شهر نوفمبر عام 2012 عادياً في تاريخ النادي الأهلي حيث الموعد المنتظر المتمثل بنهائي دوري أبطال آسيا الذي جمعه بفريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي".

وأضاف: "لكن الأخير حول الأحلام الوردية بالتتويج إلى حسرة حينما حرم الفريق السعودي من إنجازه الأول تاريخياً بعد أن حسم نتيجة اللقاء بثلاثية نظيفة".

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وكان الأهلي قد وصل للنهائي أيضًا عام 1986 أمام بوسان آي بارك الكوري الجنوبي، ولكن الأخير حقق الفوز على الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.