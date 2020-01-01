الاتحاد الآسيوي يؤمن سكن فرق دوري الأبطال .. وطلب خاص من السعودية

تعرف على طلب الأندية السعودية المشاركة بدوري أبطال آسيا.

أكد الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن الاتحاد سيلتزم ويتكفل بقيمة سكن الفنادق الذي ستستضيف الأندية المشاركة في بقية مباريات دوري أبطال آسيا 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة.

الاتحاد الآسيوي قرر أن تقام بقية مباريات دوري أبطال آسيا، بداية من دور المجموعات الذي سينطلق في 14 سبتمبر، وحتى نصف النهائي 3 أكتوبر المقبل، بنظام البطولة المجمعة في قطر، على أن يقام النهائي في إحدى دول الغرب، يوم 5 ديسمبر.

ويندسور قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الاتحاد الآسيوي دفع قيمة سكن الفرق المشاركة، وهذه الإجراءات تمت لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات الطبية في البلد المضيف".

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الأمين العام للاتحاد الآسيوي تابع: "تقرر أن يكون لجميع الفرق التي ستستأنف مبارياتها ببطولة دوري الأبطال، فندق خاص دون مشاركة أي نزلاء.

وأشار داتو ويندسور إلى أنه تم تخصيص فريقًا طبيًا من الاتحاد الآسيوي، للحضور في الفندق طوال الوقت، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازات اللازمة، وفقًا للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، طالب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من نظيره الآسيوي، بضرورة تنفيذ كافة مطالبات الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا.

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وعقد المسحل اجتماعًا عن بُعد مساء أمس الأحد، في حضور إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي، وصفوان السويكت رئيس النصر، وفهد بن نافل رئيس الهلال، وعبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي ومحمد القاسم رئيس التعاون.

وطلب رؤساء الأندية الأربعة، بضرورة تأمين سكن مستقل لكل فريق عن الأندية الأخرى، للتحكم في مواعيد النادي الصحي وصالة الاجتماعات، بالإضافة لتوفير الأكل المناسب لكل بعثة.