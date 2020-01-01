الاتحاد الآسيوي: منتخب السعودية الأعظم بالقارة الصفراء

الاتحاد الآسيوي يلقي الضوء على إنجازات المنتخب السعودي في الثمانينات والتسعينات.

وصف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب السعودي خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات، بأعظم منتخبات القارة الصفراء، بعد الإنجازات التي حققها الأخضر.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقع، تقريرًا عن أفضل منتخبات آسيا على مر التاريخ، حيث تضمن المنتخب السعودي خلال الثمانينات والتسعينات، حيث فرض حضوره بقوة على المستوى القاري.

وخلال فترة الثمانينات تاوجد في المنتخب السعودي ماجد عبد الله وصالح النعيمة، ونجح في التتويج ببطولة كأس آسيا 1984، بقيادة المدرب الوطني خليل الزياني.

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كما وصف التقرير قوة المنتخب السعودي، حيث أن الجيل الذهبي حافظ على اللقب القاري في قطر بعد أربع سنوات، بقيادة المدرب كارلوس ألبرتو بيريرا، حيث تم الإعلان عن بروز قوة رئيسية في سماء كرة القدم الآسيوية.

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الاتحاد الآسيوي تابع في تقريره: "برز نجوم جدد في نهاية عصر تألق ماجد والنعيمة، منهم سامي الجابر وحسين عبد الغني، لينجوا في التتويج باللقب الثالث عام 1996 بقيادة البرتغالي فينجادا".

المنتخب السعودي وصل لنهائي كأس آسيا عام 2000 بقيادة المدرب ميلان ماتشالا، في تواجد نجوم مثل نواف التمياط ومحمد الشلهوب، حيث نجح في الفوز على الكويت وكوريا الجنوبية، قبل خسارة النهائي أمام اليابان.