الاتحاد الآسيوي لدوري أبطال أوروبا: ريمونتادا "اتحاد جدة" أفضل من ليفربول وتوتنهام

عبده الليثي فيسبوك تويتر

غازل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظيره الأوروبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة وتوتنهام أمام أياكس.

وكان ليفربول قد حقق الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب برشلونة بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الأياب حيث كان قد تلقى هزيمة في الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق توتنهام ريمونتادا أخرى أمام أياكس الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الأياب، حيث كان الذهاب قد انتهى بفوز الهولنديين بهدف واحد.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حساب دوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مغازلًا نظيره الأوروبي أن أفضل ريمونتادا هي لصالح نادي اتحاد جدة.

وقال الحساب الرسمي لأبطال آسيا: "دوري أبطال أوروبا، مهلًا، لقد استمتعنا بمشاهدة الريمونتادا الخاصة بكم، ولكن نعتقد أن الأفضل هي مسجلة عندمااتحاد جدة كان مهزومًا في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعاد وحقق الفوز بخمسة أهداف نظيفة في العودة".

Hey @ChampionsLeague, we had fun watching your #Remontada! But we believe the greatest comeback was when @ittihad_en lost 3-1 at home and came back with a 5-0 in the final 🔥!#FlashBackFridayhttps://t.co/ZUjVCKndZS