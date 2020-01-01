الاتحاد الآسيوي مشيدًا باستضافة دوري الأبطال: ما تفعله قطر استثنائيًا

دوري أبطال آسيا يقام حاليًا بنظام البطولة المجمعة في قطر

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود الاتحاد القطري لكرة القدم في استضافة المباريات المتبقية من النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، واصفًا ما تفعله السلطات القطرية بالدعم الاستثنائي.

الاتحاد القاري كان قد قرر إقامة ما تبقى من مباريات دوري الأبطال بداية من الجولة الثالثة من دور المجموعات وحتى النهائي، في العاصمة القطرية "الدوحة"، بنظام البطولة المجمعة، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

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وأقيمت خلال اليومين الماضيين مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا، والتي شهدت تنظيمًا رائعًا من الدولة القطرية.

الاتحاد الآسيوي أعرب عن شكره وتقديره لجهود الاتحاد القطري والسلطات القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، إذ قال: "ومنذ اللحظة التي بدأت فيها الفرق بالوصول إلى الدوحة، كانت التجربة رائعة عبر مطار على مستوى عالمي مميز، والإجراءات السلسة والسهلة في المطار، وبعد ذلك انتقال هذه الفرق إلى مجموعة من أفضل الفنادق في قارة آسيا، والمرافق التدريبية المميزة، والآن تقام المباريات على ملاعب تعتبر تحف معمارية وتتضمن أحدث وسائل التكنولوجيا".

وأضاف: "كما كان الدعم الطبي المقدم استثنائيًا من قبل السلطات في قطر، وذلك لضمان حماية صحة وسلامة جميع المشاركين خلال هذه الفترة الصعبة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بشكل أكد أن كافة أشكال الرعاية التي تقدمها قطر تعتبر استثنائية".

يذكر أنه من المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات في 24 من سبتمبر الجاري، على أن يقام دور الـ16 يومي 26 و27 من الشهر ذاته، ثم ربع النهائي في 30 من سبتمبر، ونصف النهائي في 3 أكتوبر.