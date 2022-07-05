"الاتحاد أصبح أرنب سباق وعلى الحائلي إنقاذه"

التعاقد مع نونو سانتو ليس كافيًا

يرى الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي أن تعاقد العميد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو هو الخطوة الأولى في التصحيح، لكنه يؤكد أنها ليست كافية، محددًا شرط وحيد لإنقاذ موسم النمور.

سانتو اتحادي:

بالأمس، أعلن الاتحاد رحيل الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق، بعد نهاية عقده، رغم أن أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، كان يؤكد طوال الموسم أنه سيتم التجديد له.

رحيل الروماني جاء بعد ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ خسر الفريق عشر نقاط في آخر خمس مباريات له، ليهدي اللقب للهلال.

وقررت الإدارة التعاقد مع نونو سانتو، في أول تجربة عربية له، بعد عدة تجارب أوروبية، كان آخرها نادي توتنهام الإنجليزي.

وقوبلت خطوة التعاقد مع نونو بانقسام في الآراء الاتحادية، ما بين من كان يؤيد استمرار كوزمين، ومن كان يرى ضرورة رحيله، بعد خسارة لقب انفرد بصدارته لعدة أشهر.

بماذا يطالب أبو بكر مالي؟

الإعلامي الاتحادي يطالب بإقالة الجهاز الإداري للعميد بالكامل، مؤكدًا أنه حول الفريق لأرنب سباق طوال الموسم الماضي.

وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعاقد نادي الاتحاد مع المدرب نونو سانتو خطوة أولى منتظرة، خاصةً وأنه تم إبعاد من أحضر المدرب السابق كونترا عن المفاوضات والاختيار".

وأضاف: "حتى تكتمل الخطوة يلزمها تغيير الجهاز الإداري لفلشه الكبير في موسم حوّل الفريق إلى أرنب سباق، هذا إذا تريد الإدارة إنقاذ فترتها في عامها الأخير".

تعاقد نادي@ittihad مع المدرب #نونو_سانتو خطوة اولى منتظرة خاصة وانه تم إبعاد من احضر المدرب السابق #كونترا

عن المفاوضات والاختيار

حتى تكتمل الخطوة يلزمها تغييرالجهاز الإداري لفشله الكبير في موسم حوّل الفريق إلى #أرنب_سباق

هذا اذا تريد الإدارة إنقاذ فترتها في عامها الأخير#الاتحاد pic.twitter.com/snw60ZLkF5 — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) July 5, 2022

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