ملك التوقعات توقع ست مباريات بشكل صحيح بالأمس

مجّد الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، والشهير بـ"ملك التوقعات"، بعدما توقع نتائج ست مباريات في مختلف الدوريات بشكل صحيح أمس السبت، منها لقاء الاتحاد وأبها في الدوري السعودي.

العميد حقق فوزًا كبيرًا بالأمس، أمام أبها بسداسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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سجل السداسية كل من: إيجور كورونادو، رومارينيو دا سيلفا "هدفين"، حمدان الشمراني، فهد المولد وهارون كمارا.

وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الصبحان ملك التوقعات اليوم فقط ... توقعت فوز الاتحاد ونجوميته كورنادو وروما، توقعت فوز اليونايتد وهدفين لرونالدو وهدف لبرونو، توقعت فوز تشلسي بثلاثيه، توقعت فوز البايرن برباعية، توقعت فوز السيتي، توقعت فوز باريس برباعية، 6 توقعات وبالتفصيل ومن يسجل .. كبير ياملك التوقعات".

أحد المشجعين رد على تغريدة الصبحان مشككًا في إجادته التوقع، ومؤكدًا أنها مجرد صدفة ليس أكثر، فكتب: "صدفه".

ملك التوقعات استفزه رد المشجع، فلم يتمالك نقسه، ليرد: "ليت الصدفه تجمعني فيك وافقع وجهك ياكعب الغزال".

ليت الصدفه تجمعني فيك وافقع وجهك ياكعب الغزال — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) September 11, 2021

فيما كتب له آخر: "لو اجيب طفل صغير توقع مثل توقعات"، فرد الصبحان: "الحاسدين يقولون دائما كذا".

الحاسدين يقولون دائما كذا — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) September 11, 2021

يذكر أن يتصدرون حاليًا بشكل مؤقت جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الـ11.

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