ألابا وكاسيميرو يضعان أنشيلوتي في ورطة قبل موقعة مانشستر سيتي

تتزايد الشكوك حول إمكانية لحاق ديفيد ألابا وكاسيميرو أمام مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل.

مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد الذي يعاني من مشاكل بسبب الإصابة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه خصمهم، ريال مدريد، موقفًا مشابهًا، حيث تعرض كل من دافيد ألابا وكاسيميرو للإصابة مؤخراً، حيث أن هناك بعض الاضطرابات بين جماهير ريال مدريد بخصوص لياقة هؤلاء النجوم.

هل يغيب كاسيميرو وألابا عن مواجهة مانشستر سيتي؟

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الشكوك مازالت تحوم حول مشاركة الثنائي ديفيد ألابا وكاسيميرو في الموقعة المنتظرة أمام مانشستر سيتي.

بينما كان دافيد ألابا قد تعرض لإصابة عضلية أثناء مشاركته أمام أوساسونا، ليضطر أنشيلوتي لسحبه من المستطيل الأخضر والدفع بكاربخال.

النجم البرازيلي، كاسيميرو، يعاني من مشكلة عضلية في مؤخرة الفخذ من ساقة اليسرى، حيث يحتاج إلى فترة للتأهيل والراحة قبل العودة مجدداً للمشاركة مع ريال مدريد بحسب التقارير، مما يؤكد صعوبة لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ضربة قوية لحسابات أنشيلوتي

يأتي ذلك بمثابة ضربة قوية لفرص ريال مدريد في تجاوز مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون كاسيميرو مهمًا حقًا في التأكد من عدم وجود مساحة إضافية يمكن للاعبي السيتي استغلالها.

مع اعتماد المدرب الإيطالي على اللاعب البرازيلي، كاسيميرو، في 89.5% من إجمالي الدقائق التي لعبها ريال مدريد هذا الموسم، لذلك فإن غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا سيكون ضربة موجعة للنادي الملكي.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد كان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز أمام تشيلسي، ليُقصي حامل لقب البطولة من الدور ربع النهائي.

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