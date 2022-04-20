ألابا: لا يوجد مدافع يريد اللعب ضد ليفاندوفسكي لكن بنزيما أفضل منه!

تزايدت في الآونة الأخيرة التقارير التي تربط البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وما بدا خلال فترة ما أنه احتمال بعيد للغاية، قد يصبح حقيقة واقعة إذا لم ينجح بايرن ميونخ في تجديد عقد ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، وقد ينتهي المطاف بالهداف البولندي في سوق الانتقالات.

النمساوي دافيد ألابا مدافع نادي ريال مدريد، وزميل ليفاندوفسكي السابق في النادي البافاري، حذر من فكرة انتقال البولندي إلى برشلونة.

ماذا قيل؟

علق ألابا على مستقبل ليفاندوفسكي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية، حيث ترك الباب مفتوحًا لحدوث انتقال.

وقال ألابا: "أيًا كان ما يقرره، فإنه سيفعل الشيء الصحيح بالتأكيد، كل ما يمكنني قوله هو أنه لا يوجد مدافع يريد اللعب ضده".

ألابا يفضل بنزيما!

ورغم الإشادة بقدرات ليفاندوفسكي، إلا أن ألابا أكد أنه يفضل الفرنسي كريم بنزيما، زميله الحالي في النادي الملكي.

وقال النمساوي: "أعتقد أنه لا يوجد الكثير من الجدل في هذه الحالة، ما يفعله بنزيما هذا الموسم جنوني".

وأضاف: "إنه بالفعل مهاجم من الطراز العالمي، لكن ما يفعله يجعله أفضل مهاجم في العالم، آمل أن يستمر معنا لوقت طويل".

"رؤية جوارديولا أمر جيد"

كما تحدث مدافع ريال مدريد عن مباراة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، ولم الشمل مع الإسباني بيب جوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ.

وقال ألابا: "لم نكن على اتصال مؤخرًا، لكن سيكون من الجيد رؤيته مرة أخرى، الآن الأمر كله يتعلق بمضايقته قليلًا".

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