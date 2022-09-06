ألابا: أردت أن أكون مغنيًا .. وهكذا شجعت جلطة سراي!

في مقابلة خاصة مع "جول GOAL" يتحدث دافيد ألابا مدافع ريال مدريد عن العديد من الأمور داخل وخارج الملعب.

يملك المدافع النمساوي دافيد ألابا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني مسيرة يمكنه الفخر بها بالفعل، بالنظر إلى ما قدمه خلال الفترة التي قضاها مع بايرن ميونخ الألماني، ثم مع النادي الملكي.

وفي مقابلة خاصة مع النسخة الألمانية من "جول GOAL"، تحدث المدافع صاحب الثلاثين عامًأ عن أمور مختلفة وغير تقليدية، مثل علاقته بالموسيقى، والأمر الذي دفعه لتشجيع نادي جلطة سراي التركي.

كيف يتواصل مع لاعبي ريال مدريد؟

في البداية كان السؤال عن طريقته تواصله مع لاعبي ريال مدريد على أرض الملعب، خاصة وأنه اشتهر خلال فترته في بايرن ميونخ بالحديث كثيرًا مع اللاعبين.

وقال ألابا: "أتواصل كثيرًا في الملعب منذ اليوم الأول، ذلك جزء من أسلوبي، هذا ما يُطلب مني، وكذلك ما أطلبه من نفسي".

وأضاف: "أوصل الأوامر جيدًا باللغة الإسبانية، في الأسابيع الأولى كنت منغمسًا في دروس اللغة، كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن أتعلم الأساسيات بسرعة".

وتابع: "يمكنني الآن إجراء محادثة جيدة مع زملائي في الفريق، لكن لغتي الإسبانية ربما لا تكون جيدة بما يكفي لإجراء مقابلة".

وأردف عن أكثر اللاعبين الذين زاملهم حديثًا على أرض الملعب: "توماس مولر كان أكثر من يقوم بذلك، وربما دانتي قريب منه، عندما كنت أدافع عن الجبهة اليسرى، كان يلعب بجانبي في قلب الدفاع، ويوجه النصائح لي بصوتٍ مرتفع للغاية، تعلمت منه الكثير".

وعن اللاعب الذي يعطي الأوامر في ريال مدريد على أرض الملعب قال: "هذه المهمة مقسمة بين عدة لاعبين، لوكا مودريتش، وبنزيما، وتوني كروس يتحملون هذه المسؤولية".

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ما هو الفرق بين أولي هونيس وفلورنتينو بيريز؟

تحدث ألابا أيضًا عن الفارق بين أولي هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وقال: "إنهما يملكان شخصيات هائلة عاشت من أجل ناديها، ويريدان أن يكونا قريبين دائمًا من الفريق".

وأضاف: "يأتي فلورنتينو بيريز إلى غرفة الملابس بعد كل مباراة وأحيانًا بعد التدريب للتحدث إلينا، أولي هونيس كان يفعل الشيء نفسه، منهم المهم بالنسبة لهما معرفة أداء اللاعبين".

وعن علاقته برئيس بايرن ميونخ السابق قال: "وصلت إلى النادي عندما كان عمري 16 عامًا، وكانت لدي علاقة خاصة جدًا معه من البداية".

وأردف: "غالبًا ما كان يصطحبني إلى مكتب لإعطائي النصائح، أستطيع أن أتذكر أنه طلب مني تحمل المزيد من المسؤولية في الملعب وفي غرفة الملابس".

وتابع: "كنت دائمًا قادرًا على التواصل معه بصراحة وصدق، ساعدني أولي هونيس كثيرًا كشخص وكلاعب كرة قدم، بالنسبة لي هو مصدر إلهام عظيم".

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ما هو الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة ألابا؟

تطرق ألابا أيضًا للحديث عن علاقته بوالده والدور الذي لعبته الموسيقى في طفولته بالنظر إلى مهنة والده.

وقال مدافع ريال مدريد: "نشأت مع الموسيقى، لقد كانت شيئًا مهمًا للغاية في العائلة، عندما كنت طفلًا كانت الموسيقى في المنزل على مدار الساعة طوال الأسبوع".

وأضاف: "الأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية، سواء في الشقة أو في السيارة، الموسيقى كانت هناك دائمًا، والجميع كانوا يغنون".

وقال عما إذا كان يفكر في أن يصبح مغنيًا: "حلمت بأن أصبح مغنيًا، لكنني أدركت بسرعة نسبيًا أن ذلك لن يحدث، لكن تمامًا مثل الموسيقى، أحببت كرة القدم منذ البداية".

وعن الآلات الموسيقية التي يعزف عليها قال: "والداي جربا معي البيانو والجيتار، لكن يبدو أن شقيقتي حصلت على كل الموهبة في العائلة للقيام بذلك".

هل يشجع ألابا جلطة سراي حقًا؟

كشف ألابا بشكل مفاجئ للغاية عن تشجيع نادي جلطة سراي التركي، بعد خروج عدة شائعات عن ذلك الأمر.

وقال النمساوي: "نعم، أتعاطف مع جلطة سراي، عندما كنت طفلًا في فيينا، كان لدي العديد من الأصدقاء من تركيا هناك".

وأضاف: "كانت لديهم حينها ثلاثة خيارات بالضبط، جلطة سراي، وبشكتاش، وفنربخشه، وقررت أن أشجع جلطة سراي في وقت مبكر نسبيًا، لا أتذكر لماذا".

واختتم ألابا: "لطالما شاهدت مباريات ديربي إسطنبول مع أصدقائي".