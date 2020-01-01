تحديد موعد انتخابات اتحاد كرة القدم في الإمارات

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أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن لجنة الانتخابات باتحاد الكرة قررت خلال اجتماعها يوم أمس تحديد يوم 12 مارس القادم موعدًا لإجراء انتخابات اتحاد كرة القدم الإماراتي الجديد والذي سيُدير دفة كرة القدم في البلاد للسنوات الأربعة القادمة.

وكان مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم السابق قد تقدم باستقالته ومعه عدد من أعضاء الاتحاد بعد إخفاق منتخب الإمارات خلال عام 2019، وقد كُونت لجنة انتقالية برئاسة راشد بن حميد النعيمي لإدارة الأمور لمدة 3 أشهر حتى انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

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وختم المنتخب الإماراتي عام 2019 بمواصلة تصدير خيبات الأمل لجمهوره، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

وعقدت لجنة الانتخابات اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سالم بن بهيان وحضور جميع الأعضاء، بجانب تواجد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، واتفقت على أن يُفتح باب الترشح أولًا لمنصب الرئيس خلال الأسبوع الجاري وبعدها باب الترشح للأعضاء من الأندية.

وبعدها سيقوم الرئيس باختيار الأسماء التي يرغب بتواجدها في قائمته والتي ستضم 5 ممثلين من أندية دوري المحترفين و3 ممثلين لأندية الهواة، بالإضافة إلى 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل الرئيس ومن خارج الأندية.

وستتسلم اللجنة من المرشحين لمنصب الرئيس الأسماء الخاصة بقوائمهم الانتخابية، وسيتم عقد الانتخابات بعد فترة أسبوعين إلى ثلاثة بحد أقصى نظرًا لضيق الوقت أمام اللجنة الانتقالية وضرورة حسم ملف الانتخابات مع يوم 12 مارس الذي سيكون يوم الإعلان عن المجلس الجديد المنتخب وفق نظام القوائم.