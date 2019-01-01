علي صالح: مارفيك نجح في إزالة الضغوطات عن شباب منتخب الإمارات

مدرب الأبيض يتحدث عن مواجهة ماليزيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال علي صالح نجم منتخب الإمارات الشاب أن التعامل الممتاز من المدرب بيرت فان مارفيك مع الوجوه الشابة في الأبيض نجح في إزالة كافة الضغوطات عن كاهلهم.

وضم المدرب الهولندي العديد من الوجوه الجديدة والشابة لمعسكر الإمارات استعدادًا لمواجهة ماليزيا في أولى مباريات المنتخب في تصفات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

مارفيك يُشيد بالتزام وحماس لاعبي الإمارات قبل مواجهة ماليزيا

مهاجم الوصل قال أن الجهاز الفني بذل جهودًا كبيرًا لينقل أفكاره الفنية للاعبين خاصة الشباب منهم، مضيفًا "جميع عناصر المنتخب تتمتع بالخبرة الدولية، ونحن كلاعبون أصبحنا نمتلك ثقة كاملة بانفسنا نتيجة التعامل الاحترافي الذي يقوم به المدرب مارفيك، والذي نجح في إزالة كافة الضغوط عنا".

"كل الضغوطات زالت عنا تمامًا خلال المعسكر الأخير، مارفيك يهتم بكل لاعب بشكل فردي ويثق بنا ويوجهنا جيدًا للعب والتحرك داخل الملعب. عمله معنا يُسهل كثيرًا من مهامنا خلال المباريات، ونحن كلاعبين جدد كنا بحاجة لهذا العمل من جانبه".

"نحن جاهزون تمامًا للمباراة الأولى التي ينتظرها الجمهور الكروي في الإمارات، لا هدف لنا سوى الفوز والعودة بأول 3 نقاط في مشوار التصفيات والذي ندرك أنه لن يكون سهلًا ولكننا جميعًا على قدر المسؤولية".