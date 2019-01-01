العنبري: الشارقة يسعى لتعزيز آماله بالتأهل أمام عجان

بطل الدوري يعيش وضعًا صعبًا في الكأس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة على رغبة فريقه الفوز مساء اليوم على عجمان والحفاظ على آماله بالتأهل للمرحلة القادمة من كأس الخليج العربي الإماراتي.

الشارقة يتذيل ترتيب المجموعة الثانية دون أي نقاط بعدما خسر مباراتيه في دور المجموعات، ويبدو لقاء عجمان الفرص الأخيرة لبطل دوري الخليج العربي ليحتل أحد المراكز الأربعة الأولى ويضمن تأهله لدور الـ8.

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أداء ونتائج "الملك" الضعيفة أدت لتوجيه أصابع الاتهام للفريق وخاصة مدربه بتجاهل البطولة، لكن العنبري نفى الأمر تمامًا.

إذ قال لقناة دبي الرياضية " لا نتجاهل بطولة كأس الخليج العربي، بل في مباراة بني ياس لعبنا بفريقٍ شبه مكتملٍ وخسرنا، وأمام الوحدة حاولت إشراك 3 أجانب لكن إصابة ريان مينديز وإيجور كورونادو حرمتانا من جهودهما".

وأتم المدرب الإماراتي قائلًا "الرغبة كبيرةٌ في الخروج بنتيجةٍ إيجابيةٍ أمام عجمان، فالفرصة ما زالت قائمة في التأهل ضمن الأربعة الأوائل في المجموعة".

وكانت مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي قد انطلقت يوم أمس بانتصار العين على الجزيرة 3-0 وتعادل الظفرة مع خورفكان 0-0 وفوز الفجيرة على الوصل 1-0، ومن المقرر أن تُستكمل المباريات اليوم بلقاء يجمع النصر مع شباب الأهلي وآخر بين الوحدة وبني ياس، بجانب مباراة الشارقة أمام عجمان.