أكرم عفيف: الفرحة فرحتان اليوم، لا نريد سوى الفوز بلقب خليجي 24

تصريحات أفضل لاعب في آسيا عقب الفوز على الإمارات

أبدى أكرم عفيف نجم المنتخب القطري سعادته البالغة بالانتصار على الإمارات 4-1 في آخر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في الملاعب القطرية حاليًا، مؤكدًا أنهم لا يستهدفون سوى الفوز باللقب.

وكان لاعب السد القطري قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا اليوم الإثنين، ولم يستطع حضور الحفل بتواجده مع العنابي لكنه احتفل جيدًا باللقب بإحرازه هدفين لبطل آسيا 2019 ضد الغمارات واختياره أفضل لاعب في المباراة.

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عفيف تحدث لقنوات الكأس القطرية عقب اللقاء موجهًا شكره لجميع من ساعده على الفوز بلقب أفضل لاعب في آسيا، مضيفًا "الفرحة فرحتان اليوم، لكن جائزة أفضل لاعب في آسيا ليست لي وحدي بل هي جائزة الكل، لولا زملائي اللاعبين والمدربين والمسؤولين لما فزت بالجائزة، أشكرهم جميعًا وإن شاء الله القادم أفضل".

"هدفنا الأول والأكيد هو الفوز بكأس الخليج، ولابد من بذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير، أنا فخور بحضور الجماهير وأشكرهم كثيرًا لكننا نطمع بالمزيد والمزيد لأنهم سندنا والداعم الأول لنا للفوز بالبطولة ودونهم لن نستطيع تقديم أي شيء".