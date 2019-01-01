أروابارينا يُشيد بمعسكر شباب الأهلي وينتظر حسم الصفقات الجديدة

شباب الأهلي يُحاول دعم الصفوف بعدد من اللاعبين الجيدين قبل انطلاق الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد ردولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي دبي بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم القادم، والمقام في سلوفاكيا حاليًا.

وأبدى المدرب الأرجنتيني إعجابه بمكان إقامة المعسكر، حيث تتوافر به جميع المتطلبات اللازمة لنجاحه ولإعداد الفريق بالشكل الأفضل للموسم القادم الذي وصفه بالطويل والممتلئ بالتحديات الكثيرة والمشاركات المتعددة.

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وأبدى أروابارينا رضاه التام عن التزام وجهد اللاعبين خلال المعسكر، قائلًا حسبما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية "لجميع يبذل مجهودًا كبيرًا، وهناك تجاوب منقطع النظير من اللاعبين، مكان المعسكر جيد لفترة الإعداد والبيئة المحيطة تساعدنا كثيرًأ في أداء مهمتنا، كما أن درجة الحرارة مناسبة".

أضاف "المسؤولون في النادي اختاروا المكان بعناية، حيث تتوافر فيه المتطلبات كافة، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على اللاعبين، وننتظر اكتمال الصفوف بوجود اللاعبين الدوليين الذين كانوا مع المنتخب الوطني".

"نعمل بكل ما لدينا من جهد، ونسعى لإعداد الفريق بالصورة المطلوبة، حيث سنواجه موسمًا طويلًا وفيه تحديات كثيرة ومشاركات متعددة، المسؤولية كبيرة علينا، والجميع في المعسكر يدركون أهمية فترة الإعداد والسير حسب الخطة، لأن هذه الفترة هي أساس بقية الموسم".

وأتم المدرب بالتأكيد على أن إدارة ناديه تُواصل مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين لدعم صفوف "الفرسان"، معربًا عن أمنيته بانتهاء تلك المفاوضات بنجاح ليكون الفريق جاهزًا لتحديات الموسم المختلفة.